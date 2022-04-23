Окупанти мають проблеми з медичним забезпеченням, - Генштаб

Російські окупанти зіткнулися з проблемами щодо медичного забезпечення. Мають труднощі під час евакуації поранених.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Внаслідок зростання числа поранених, окупанти розгорнули військовий шпиталь у місті Балаклея та використовують можливості міської клініки.
"За наявною інформацією, ворог має суттєві проблеми з медичним забезпеченням своїх підрозділів, існують труднощі з евакуацією поранених, не вистачає медикаментів. Через зростання числа поранених, у місті Балаклея ворог, одночасно з розгорнутим військовим шпиталем, використовує можливості міської поліклініки", - пише пресслужба.
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