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Окупанти хочуть запустити освітній процес в Мелітополі з 4 квітня. Всі директори шкіл звільнилися

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Мелітополь, П'ятниця 01 квітня 2022 08:59
Окупанти хочуть запустити освітній процес в Мелітополі з 4 квітня. Всі директори шкіл звільнилися Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news.zp)
Автор: Марія Кучерявець

В Мелітополі російські окупанти мають намір запровадити навчальний процес в закладах освіти з 4 квітня. Директори відмовляються співпрацювати з ворогом, а тому всі написали заяви на звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова під час телемарафону.

"Зараз збирається евакуаційна колона біля пожежної частини та по моїм оцінкам сьогодні 1,5-2 тисячі громадян сьогодні поїде з Мелітополя. Йде постійний терор громадян. Мабуть, один зі знакових - це терор вчителів, який роблять рашисти намагаючись запустити освітній процес з 4 квітня. Але це неприпустимо, сьогодні небезпечно ходити до дитячих садочків, шкіл", - розповів Федоров.

Він пояснив, що таким чином російські солдати намагаються зробити живий щит з наших дітей.

"Що стосується директорів шкіл - всі написали заяви на звільнення, ніхто не захотів співпрацювати з окупантами. Має місце розстріл фермерів і польові роботи майже не ведуться на окупованій території. По-перше, немає ресурсу, а по-друге - фермери не розуміють, хто буде збирати цей врожай", - зазначив Федоров.

За оцінками мера Мелітополя, у місті залишається 70-75 тисяч людей.

"Окупанти роблять все, щоб люди не виїжджали, навмисно все затримують, щоб не випускати людей, всіх відправляють лише в Крим, але наші люди не хочуть їхати в Крим", - додав Федоров.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що окупанти викрали 14 тонн гумдопомоги, яка була направлена до Мелітополя.

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