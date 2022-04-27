Окупанти у Херсоні викрали майже 60 дітей-сиріт. Вивезли у невідомому напрямку, - омбудсмен

Російські військові викрали 58 дітей-сиріт, які переховувалися у підвалі однієї з церков у Херсоні. Колишній уповноважений з прав дитини Микола Кулеба пояснив, як окупанти могли дізнатися про місце перебування дітей.

Кулеба відзначив, що дітей-сиріт було вивезено у невідомому напрямку.

"Інформую вас, пані Людмило (омбудсмен Людмила Денісова - ред.), що одразу після публікації вашого посту, всі церкви в цьому місті почали обшукувати ФСБ та окупаційна влада. До моменту публікації Вашого посту про те, що в підвалі церкви знаходяться діти, - вони не знали. Поки ситуація в Херсоні ще не була такою критичною, місцева влада не дала дозволу на виїзд цього будинку дитини. Але до моменту публікації вашого посту, шанс врятувати дітей та вивезти на території, підконтрольні Україні, був", - написав Кулеба.