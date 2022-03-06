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Окупант пошкодив газопровід Донецьк-Маріуполь, люди скоро залишаться без газу, - ОДА

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Донецька область, Неділя 06 березня 2022 14:22
Окупант пошкодив газопровід Донецьк-Маріуполь, люди скоро залишаться без газу, - ОДА Фото: голова Донецької ОДА Павло Кириленко (facebook.com pavlokyrylenko donoda)
Автор: Світлана Мащенко

Окупант пошкодив магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь, через що багато міст і сіл залишаться без газу. Запасів залишилося на кілька годин.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

"Щоб усунути неконтрольований витік природного газу, фахівці Краматорського ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" перекрили крановий вузол на зазначеному газопроводі в районі Вугледара.

За словами Кириленка, в даний час тиск в газопроводі знижується, газу вистачить приблизно на 3 години. Далі без газу залишаться населені пункти від Вугледара до Бердянська.

"Працюємо над тим, щоб якнайшвидше усунути цю проблему", - додав голова ОДА.

Що відбувається в Маріуполі зараз, можна стежити в нашому онлайн.

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