Окупанти готують нового "голову" адміністрації Нової Каховки

Російські військові планують незабаром оголосити нового голову адміністрації Нової Каховки. На російському телебаченні вже зробили анонс.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Новости N .

"Декларуючи боротьбу з якимось фашизмом в Україні, вони "ставлять" людину з відвертими фашистськими поглядами. Чому б не використати його реальне фото і не показати по телевізору? Коли ж вони нарешті зрозуміють, що Херсонщина проти фашистів, незалежно від того, в якій формі вони ходять. Використовують вони свастику або букву Z",- заявив Соболевський.

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