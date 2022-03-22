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Окупанти двічі за ніч обстріляли Криворізький район з "Градів": зруйновано будинки

Фото: окупанти двічі за ніч обстріляли Криворізький район з "Градів" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В ніч на 22 березня російські війська обстріляли з "Градів" місто Зеленодольськ і село Мала Костромка Криворізького району. Внаслідок чого зруйновані житлові будинки.

Про це повідомляє РКБ-Україна з посиланням на заяву очільника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг, за ніч 21.03-22.03 двічі з "Градів" було обстріляно село Мала Костромка та Зеленодольськ. Останній раз о 05:20 ранку. Руйнування житлових будинків. За попередніми даними, жертв немає...В інших напрямках ніч пройшла рівно", - написав Вілкул.

За його словами, сьогодні о 12:00 буде вже п'ята електричка з Апостолового до Кривого Рогу для виїзду всіх охочих мешканців.

"Тим, хто не може зупинитися у знайомих чи родичів, ми допомагаємо із розселенням", - додав Вілкул.

Нагадаємо, нещодавно російські війська били з "Градів" по селу Мар'янське Дніпропетровської області. Окупанти влучили в насосну станцію, яка забезпечує перекачування води з Каховського водосховища.

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