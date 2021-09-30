Окупанти на Донбасі повернули комендантську годину

Окупаційна влада повернула комендантську годину в окремих районах Донецької та Луганської областей. Вона діятиме з 23:00 до 04:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що з 1 жовтня поновлюється дія комендантської години з 23:00 до 04:00. За її порушення на одну годину і більше загрожує штраф.

Зазначимо, до цього в окремих районах Луганської області комендантська година була скасована з 1 серпня. А в окремих районах Донецької області її дію призупиняли на вихідні.