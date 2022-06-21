Окупанти дистанційно мінують вулиці Чугуєва: де небезпечно

Російські військові дистанційно розміщують протитанкові міни на території Чугуєва та Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне і Чугуївську держадміністрацію .

"Зранку сьогодні були розкидані по місту Чугуєву дистанційно міни протитанкові. Протитанкові міни мають механізм самознищення, вони знищуються у проміжку часу від однієї години до 48 годин, що викликає значну небезпеку для місцевих мешканців", - повідомив начальник Головного управління Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко.

Він зазначає, що мова йде про протитанкові міни ПТМ-1 зеленого кольору.

Час самознищення мін залежить від температури навколишнього середовища. Чим більша температура повітря - тим швидше міни вибухають.

Тимошко повідомив, що наразі вибухотехніки Нацполіції, ДСНС, ЗСУ здійснюють розмінування місцевості. Правоохоронці охороняють небезпечну території, щоб туди не зайшли місцеві мешканці.

Список небезпечних вулиць:

Литвинова - Манежна

Пирогова - Островського - Зелена - 1-го Травня

район вул. Карбишева

Чугуївська держадміністрація опублікувала фото протитанкової міни ПТМ-1 та закликає мешканці бути обережними при знаходженні подібних предметів.

"Мінування нею проводять за допомогою реактивних систем залпового вогню, зокрема "Ураган" або вертолітною системою дистанційного мінування лише на грунт. Вона має зелений, сіро-зелений, жовто-сірий або коричнево-сірий колір", - зазначають в держадміністрації.