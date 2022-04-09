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Окупанти не дають евакуювати жителів Мелітополя попри домовленість

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Мелітополь, Субота 09 квітня 2022 02:20
Окупанти не дають евакуювати жителів Мелітополя попри домовленість Фото: віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово підконтрольному російським окупантам Мелітополі загарбники продовжують утримувати викрадені ними автобуси, відправлені до міста для евакуації жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, голови міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

"Мелітополі вже добу окупаційні війська утримують вилучені 8 автобусів для евакуації", - сказала чиновник.

Верещук додала, що українська сторона веде переговори, щоб ці автобуси повернули, і згідно з домовленостями можна було провести евакуацію жителів Мелітополя.

Віце-прем'єр також поінформувала, що протягом 8 квітня було евакуйовано до Запоріжжя 3 544 жителів області (міста Пологи, Василівка, Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Оріхів, Гуляйполе).

Напередодні мер міста Іван Федеров повідомив, що рашисти вкрали весь гуманітарний вантаж, який був відправлений в Мелітополь на автобусах і фурах, а сам транспорт теж забрали собі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали в матеріалі "РБК-Україна", як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні у захоплених населених пунктах.

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Мелітополь евакуація Ірина Верещук
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