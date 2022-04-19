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Окупанти в частині Запорізької області "проголосували" за приєднання до "ДНР"

Фото: окупанти намагаються відторгнути українські території (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Окупований Розівський район Запорізької області "проголосував" за приєднання до так званої "Донецької народної республіки". Даний район скасовано згідно з реформою децентралізації в Україні, до нього входять одне селище і 25 сіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та Telegram-канали.

Повідомляється, що сьогодні в окупованому селищі Розівка жителі нібито прийняли рішення про входження свого району до "ДНР". Російські ЗМІ поширюють відео, на якому зафіксовано "одноголосне голосування".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти готують так званий "референдум" у Херсоні на першу декаду травня. Вони готуються проголосити "Херсонську народну республіку".

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