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Окупанти на блокпості викрали сина голови Запорізької райдержадміністрації

Фото: окупанти на блокпості викрали сина голови Запорізької райдержадміністрації (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк заявив, що його сина викрали російські окупанти. Це сталося на блокпосту у Василівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час відеозвернення.

"Мого сина викрали. Росіяни викрали його на блокпосту у Василівці. Йому лише 16-років. Де мій син зараз я не знаю. Я звертаюсь до всієї європейської спільноти, до всього людства: допоможіть мені, будь-ласка! Нехай весь світ знає про те, що росіяни тут в країні крадуть дітей. Допоможіть моїй дитині повернутися додому як можна швидше. Мені потрібна ваша допомога. Якщо багато людей одночасно вимагатимуть звільнити мого Влада, то це обов'язково станеться", - закликав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти викрали сотні українців в окупованих районах Запорізької області.

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Запорожская областьОкуповані територіїВійна Росії проти України