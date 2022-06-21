Окупанти атакували село у Сумській області з дронів-камікадзе, є тяжко поранені

У Краснопільській громаді Сумської області ворог застосував дрони-камікадзе. Внаслідок вогневого ураження постраждало четверо людей, двоє - у тяжкому стані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Сьогодні була атака з дронів-камікадзе на території Краснопільської громади. Четверо людей поранені, з них двоє у тяжкому стані в лікарні. Також пошкоджена автівка", - написав голова Сумської ОВА.
Він додав, що на території Краснопільської громади сьогодні вдень було 4 обстріли з мінометів та інших видів зброї. Усього 42 прильоти по території громади.
Росіяни били у тому числі і по населених пунктах. Пошкоджені будинки, господарські споруди, школа та сільська рада.
Парк у одному з населених пунктів громади знищений ворожими снарядами. Ніхто з людей під час обстрілів не постраждав.
Нагадаємо, вчора російські безпілотники скинули вибухівку на територію Сумської області, одна людина загинула.
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