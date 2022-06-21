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Окупанти атакували село у Сумській області з дронів-камікадзе, є тяжко поранені

Фото: окупанти атакували село у Сумській області з дронів-камікадзе (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Краснопільській громаді Сумської області ворог застосував дрони-камікадзе. Внаслідок вогневого ураження постраждало четверо людей, двоє - у тяжкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Сьогодні була атака з дронів-камікадзе на території Краснопільської громади. Четверо людей поранені, з них двоє у тяжкому стані в лікарні. Також пошкоджена автівка", - написав голова Сумської ОВА.

Він додав, що на території Краснопільської громади сьогодні вдень було 4 обстріли з мінометів та інших видів зброї. Усього 42 прильоти по території громади.

Росіяни били у тому числі і по населених пунктах. Пошкоджені будинки, господарські споруди, школа та сільська рада.

Парк у одному з населених пунктів громади знищений ворожими снарядами. Ніхто з людей під час обстрілів не постраждав.

Нагадаємо, вчора російські безпілотники скинули вибухівку на територію Сумської області, одна людина загинула.

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Сумская область