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ОККО и "Повернись живим" запустили инициативу "ОКО за ОКО 3": собирают 500 млн для ДШВ

Четверг 01 февраля 2024 14:31
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ОККО и "Повернись живим" запустили инициативу "ОКО за ОКО 3": собирают 500 млн для ДШВ Фото: ОККО и "Повернись живим" запустили инициативу "ОКО за ОКО 3" (пресс-служба компании)
Автор: Сергей Новиков

Сеть АЗК ОККО и фонд "Повернись живим" планируют приобрести 10 боевых комплексов - Пульстронов" - для подразделений десантно-штурмовых войск в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО 3.0", которая стартовала 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В состав одного такого комплекса входит более 40 единиц оружия и техники.

В частности, мини-шарки и другие разведывательные дроны, беспилотные бомбардировщики и FPV-дроны с боевыми частями, пикапы, рации, приборы ночного видения. Стоимость одного "Пульстрона" составляет 50 млн гривен. Общая стоимость проекта - 500 млн гривен.

Состав комплексов согласован с руководством Десантно-штурмовых войск. По предварительным оценкам, количества боеприпасов и ударных дронов в одном "Пульстроне" хватит для выполнения боевых задач подразделения в течение полугода.

"Мы давно уже выбрали для себя ключевым направлением помощи усиление ВСУ. Как ответственный бизнес наша компания с начала полномасштабного вторжения уже направила на помощь армии и восстановление страны более 1,3 миллиарда гривен. В частности, в рамках первого этапа ОКО ЗА ОКО мы обеспечили артбригады и разведбаты 25 разведкомплексами "ШАРК", в рамках второго - аккумулировали 400 миллионов гривен на оружие для ТрО. Теперь перед нами еще более амбициозная цель - 500 лмн гривен на комплексы обнаружения и уничтожения для 10 подразделений ДШВ. Поэтому мы снова запускаем Pulls мести", - комментирует вице-президент ОККО по маркетингу Васыль Дмытрив.ОККО и &quot;Повернись живим&quot; запустили инициативу &quot;ОКО за ОКО 3&quot;: собирают 500 млн для ДШВ

Механика аккумулирования средств на "Пульстроны" остается такой же, как и во время предыдущих этапов "ОКО за ОКО". С каждого литра топлива Pulls, проданного на АЗК ОККО, компания перечисляет по 1 гривне в фонд "Повернись живим". Кроме того, все желающие могут дополнительно перечислить донаты на специальный счет фонда.

"Наш новый проект - рекордный по сумме сбор Фонда и бизнеса. Полмиллиарда гривен, которые мы совместно аккумулируем, направим на помощь родным для меня Десантно-штурмовым войскам. Обеспечим роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБАК) в 10 подразделениях ДШВ. Беспилотники показывают высокую эффективность, а РУБАКи частично забирают на себя функцию артиллерии, и при благоприятных условиях могут существенно менять театр боевых действий", - комментирует заместитель директора фонда "Повернись живим", ветеран Олег Карпенко.

В рамках этой инициативы планируется приобрести:

  • 4 100 FPV-дронов с дневными и ночными камерами и боевой частью;
  • 120 ночных бомбардировщиков Кажан и R-34 с боевой частью;
  • 40 разведывательных БПЛА MINI SHARK с дневной и тепловизионной камерами;
  • 40 коптеров Mavic 3 More Combo и 40 коптеров Matrice 30 T со всеми необходимыми комплектующими;
  • 70 новых пикапов;
  • 70 приборов ночного видения для водителей;
  • 200 автомобильных и портативных радиостанций.

Все имущество уже законтрактовано и будет передаваться в войска по мере получения. Ожидается, что первые комплексы поступят на вооружение ВСУ уже в апреле.

Напомним, проект "ОКО за ОКО" - совместная инициатива сети ОККО и фонда компетентной помощи армии "Повернись живим".

В рамках второго этапа "Озброїмо ТрО до зубів" было аккумулировано 400 млн гривен на оружие для сил терробороны. Завершился этот этап в декабре 2023-го и по состоянию на сегодня бригадам уже передана вся партия из 200 единиц пулеметов, а также первые партии минометов и гранатометов.

В рамках первого этапа, завершившегося в апреле 2023 года, ВСУ передано 25 разведывательных комплексов "ШАРК".

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