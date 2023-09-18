ОККО - самый большой налогоплательщик среди АЗС-трейдеров, - ИСЕТ

На топливном рынке Украины налоговая нагрузка на АЗС-трейдеров распределена очень неравномерно. Наибольшие суммы налогов в пересчете на одну заправку уплачивает в государственные бюджеты и фонды сеть ОККО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Института социально-экономической трансформации (ИСЭТ).

В большинстве других АЗС-сетей этот показатель может быть в 10 или более раз ниже. Соответственно, и по абсолютным показателям уплаты налогов ОККО является однозначным лидером среди автозаправочных сетей Украины.

По подсчетам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, имея долю продаж на рынке в 22%, эта компания уплатила более 50% всех налогов в топливном ритейле. Сама компания на своем корпоративном сайте отчитывается, что за первое полугодие-2023 перечислила в бюджет и государственные фонды более 1,8 миллиарда гривен налогов от операционной деятельности, из них за второй квартал - 976 миллионов гривен.

Согласно обнародованным в исследовании ИСЭТ данным, во втором квартале 2023 года каждый из автозаправочных комплексов ОККО в среднем заплатил почти 1,8 миллиона гривен налогов на прибыль, сборов в Пенсионный фонд и единых социальных взносов.

Для сравнения: в 21 компании из 30 охваченных исследованием уплата налогов за второй квартал 2023 года была ниже 200 тысяч гривен в пересчете на 1 АЗС.

Консалтинговая группа А-95, опираясь на статистику ГНС, подсчитала и налоговую нагрузку на 1 литр проданного в рознице топлива.

В сети ОККО она достигает 2,4 гривны/литр - значительно выше, чем у конкурентов. В частности, у большинства АЗС-операторов этот показатель составляет 1 гривна/литр или меньше.