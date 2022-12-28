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ОККО и "Повернись живим" собрали уже 130 млн гривен на разведкомплексы для ВСУ

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Среда 28 декабря 2022 19:08
ОККО и "Повернись живим" собрали уже 130 млн гривен на разведкомплексы для ВСУ Фото: ОККО и "Повернись живим" собрали 130 млн гривен на 10 БПЛА для ВСУ (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Сеть ОККО и фонд "Повернись живим" в рамках совместной инициативы "ОКО за ОКО" аккумулировали 130 млн гривен на приобретение 10 новейших беспилотных разведывательных комплексов "ШАРК" для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОККО.

Всего инициаторы проекта планируют закупить и передать защитникам Украины 25 таких комплексов общей стоимостью 325 миллионов гривен.

В эту сумму будет входить закупка: 25 автомобилей с пунктом управления комплексами; 75 беспилотных летательных аппаратов и 25 пусковых установок. Как отмечают в фонде, разведкомплексы очень ждут передовой.

ОККО и &quot;Повернись живим&quot; собрали уже 130 млн гривен на разведкомплексы для ВСУ

Напомним, с начала ноября сеть ОККО гривну с каждого литра горючего PULLS 95/DIESEL перечисляет на закупку разведкомплекса "ШАРК".

Поддержать проект можно также и через специальный счет "Повернись живим".

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