ОККО и "Повернись живим" собрали уже 130 млн гривен на разведкомплексы для ВСУ

Сеть ОККО и фонд "Повернись живим" в рамках совместной инициативы "ОКО за ОКО" аккумулировали 130 млн гривен на приобретение 10 новейших беспилотных разведывательных комплексов "ШАРК" для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОККО.

Всего инициаторы проекта планируют закупить и передать защитникам Украины 25 таких комплексов общей стоимостью 325 миллионов гривен.

В эту сумму будет входить закупка: 25 автомобилей с пунктом управления комплексами; 75 беспилотных летательных аппаратов и 25 пусковых установок. Как отмечают в фонде, разведкомплексы очень ждут передовой.

Напомним, с начала ноября сеть ОККО гривну с каждого литра горючего PULLS 95/DIESEL перечисляет на закупку разведкомплекса "ШАРК".

Поддержать проект можно также и через специальный счет "Повернись живим".