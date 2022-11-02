ОККО и "Повернись живим" приобретут разведкомплексы ШАРК для ВСУ на 325 млн гривен

Сеть АЗК ОККО и Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" положили начало совместной инициативе "ОКО ЗА ОКО", цель которой закупить 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов "ШАРК" стоимостью 325 миллионов гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт инициативы.

Так, начиная с 1 ноября 2022 года, сеть ОККО будет перечислять по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS 95 и PULLS DIESEL на закупку разведкомплекса "ШАРК".

Для дополнительных донатов можно использовать специальный счет инициативы.

"ШАРК" - новейшая разработка от украинской компании "Укрспецсистемс" с партнерами, которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами, способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять еще ряд боевых задач.

Как сообщил маркетинг-директор сети АЗК ОККО Василий Дмитриев, цель инициативы - месть украинцев врагу.

"Заправка авто - вещь обыденная, но если вы заправляетесь на ОККО, даже она может работать на победу. Для нас это особенно важно - превращать наше топливо PULLS в месть врагу, поэтому мы отдаем 1 гривну с каждого заправленного литра. Если учесть, что каждая четвертая заправка автомобиля в Украине происходит на ОККО, то мы убеждены, что очень скоро сможем доказать, какая мы сила вместе с нашим сообществом водителей", - отметил Василий Дмитриев.

Как сообщили в "Повернись живим", в рамках проекта будут приобретены не просто разведывательные беспилотники.

"Это уникальная разработка, созданная специалистами нашего Фонда, производителями БПЛА "Укрспецсистемс" и компанией Pulsar, обеспечивающей проект специальными автомобилями, которые мы совместно превратим в наземные станции управления полетами", - сообщил директор военного департамента "Повернись живим" Андрей Рымарук.

В свою очередь, директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут отмечает, что наземная станция управления в виде укомплектованного полноприводного авто поможет пилотам выбирать лучшие точки для взлета, а новейшие алгоритмы работы программ БПЛА "ШАРК" обеспечат комплексу лучшую работу в условиях радиоэлектронной борьбы.

"В общую стоимость проекта входят также 25 дополнительных БПЛА, которые будут находиться в резерве для оперативной замены потерянных в боях. Именно такой подход с продумыванием нескольких шагов вперед и компетентная помощь армии", - добавляет Чмут.

В рамках инициативы планируется передать ВСУ:

75 БПЛА;

25 пусковых установок;

25 проходных авто, оборудованных пунктами управления.

Приобретенные с помощью украинцев комплексы фонд распределит, основываясь на текущей ситуации на фронте и рекомендациях Генштаба ВСУ. Поскольку комплексы являются высококлассным специальным оборудованием, использовать их смогут, в частности, отдельные разведывательные батальоны, спецназовцы и подразделения, корректирующие дальнобойную артиллерию в составе пехотных бригад.

Напомним, ОККО на разные проекты для ВСУ уже выделила более 138 миллионов гривен. Проект "ОКО ЗА ОКО", запускаемый вместе с фондом компетентной помощи армии "Повернись живим", еще один последовательный шаг в этом направлении.