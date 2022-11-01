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В ОК "Юг" рассказали, сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

Фото: В Черном море находится 1 российский корабль-носитель "Калибров" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море в настоящее время находится 1 российское судно-носитель "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 8 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Общая численность группировки врага составляет 7 кораблей и катеров, продолжающих маневрирование вдоль южного побережья Крыма.

"В готовности к применению вооружения в акватории Черного моря находится 1 носитель высокоточных крылатых ракет, снаряженный восемью "Калибрами", - отметили военные.

В ОК "Юг" указали, что противник продолжает применять:

  • высокоточные ракеты разных систем;
  • ударные дроны;
  • другие средства огневого поражения.

Россияне бьют по объектам критической инфраструктуры и прилегающим к линии фронта территориальным громадам.

"Именно поэтому в любой момент будьте готовы адекватно отреагировать на опасность. Продолжайте выполнять алгоритм действий по сигналам воздушной тревоги, не забывайте о правилах двух стен и необходимости находиться в укрытиях", - обратились к гражданам наши воины.

Напомним, 31 октября силы ПВО справились с очередной массированной ракетной атакой украинских городов войсками РФ.

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