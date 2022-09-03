"Охороняв" мости в Запорізькій області: суд призначив 15 років бойовику з ОРДО

Наприкінці червня зловмисник був затриманий співробітниками Служби безпеки спільно з підрозділами ЗСУ під час бойового зіткнення в Запорізькій області. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, засуджений житель Донецької області, який у 2015 році приєднався до бойовиків так званої "народної міліції ДНР". Перебуваючи на "посаді" гранатометника, брав активну участь у бойових діях проти підрозділів АТО на сході України.

З початком повномасштабної агресії Росії він воював проти України у складі 129 стрілецького полку 70-ї армії з Росії. У складі ворожих військ зловмисник чергував на блокпостах загарбників у тимчасово окупованих селищах Заозерне та Новогригорівка Херсонської області.

Потім його призначили "охороняти" захоплені мости в Запоріжжі, які ворог використовував для переправлення зброї і боєприпасів. Суд визнав зловмисника винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та участі в діяльності не передбачених законом збройних формувань.