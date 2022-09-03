"Охороняв" мости в Запорізькій області: суд призначив 15 років бойовику з ОРДО

За матеріалами СБУ суд призначив 15 років в'язниці зраднику, який "охороняв" для Росії захоплені мости в Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Наприкінці червня зловмисник був затриманий співробітниками Служби безпеки спільно з підрозділами ЗСУ під час бойового зіткнення в Запорізькій області. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За даними слідства, засуджений житель Донецької області, який у 2015 році приєднався до бойовиків так званої "народної міліції ДНР". Перебуваючи на "посаді" гранатометника, брав активну участь у бойових діях проти підрозділів АТО на сході України.
З початком повномасштабної агресії Росії він воював проти України у складі 129 стрілецького полку 70-ї армії з Росії. У складі ворожих військ зловмисник чергував на блокпостах загарбників у тимчасово окупованих селищах Заозерне та Новогригорівка Херсонської області.
Потім його призначили "охороняти" захоплені мости в Запоріжжі, які ворог використовував для переправлення зброї і боєприпасів. Суд визнав зловмисника винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та участі в діяльності не передбачених законом збройних формувань.
Також повідомлялося, що СБУ затримала двох завербованих харків'ян, які передавали інформацію про ЗСУ бойовикам так званої "ЛНР".
Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ викрила організатора агентурної мережі в Харківській області. Його інформатори, переважно пенсіонери, збирали дані про ЗСУ.
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