"Охматдит" потребує додаткових 152 млн гривень. Комітет Ради звернеться до Мінфіну

У комітеті зазначили, що лікарня профінансована на 2021 рік на 50%.

"Для введення у дію й обслуговування нового корпусу лікарні необхідні додаткові кошти: на фінансування заробітних плат для набору додаткових кадрів, на оплату комунальних послуг, на підтримку технічного центру лікарні і погашення заборгованості, яка виникла у 2012 році і через яку заблоковані рахунки установи", - сказано у повідомленні.

Вказано, що лікарні додатково необхідно 152 мільйони гривень.

"Комітет підтримав звернення до Міністерства фінансів щодо необхідності виділення Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" додаткових цільових коштів у 2021 році на загальну суму 152 мільйонів гривень", - поінформували у Раді.