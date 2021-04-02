RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Охматдит" потребує додаткових 152 млн гривень. Комітет Ради звернеться до Мінфіну

Автор: Юлія Струк

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" потребує 152 млн гривень додаткового фінансування. Комітет Верховної ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування звернеться до Міністерства фінансів.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

У комітеті зазначили, що лікарня профінансована на 2021 рік на 50%.

"Для введення у дію й обслуговування нового корпусу лікарні необхідні додаткові кошти: на фінансування заробітних плат для набору додаткових кадрів, на оплату комунальних послуг, на підтримку технічного центру лікарні і погашення заборгованості, яка виникла у 2012 році і через яку заблоковані рахунки установи", - сказано у повідомленні.

Вказано, що лікарні додатково необхідно 152 мільйони гривень.

"Комітет підтримав звернення до Міністерства фінансів щодо необхідності виділення Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" додаткових цільових коштів у 2021 році на загальну суму 152 мільйонів гривень", - поінформували у Раді.

Нагадаємо, у середині лютого у Києві чоловік викрав дороговартісне обладнання з кабінету дитячої лікарні "Охматдит". Правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного у вчиненні цього злочину.

Як писало РБК-Україна, 1 квітня 2020 року в новому корпусі лікарні закінчили основні будівельні роботи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Міністерство фінансів УкраїниОхматдитВерховна Рада
Читайте також
Арештоване майно в Україні хочуть продавати на онлайн-аукціонах
Реформа КСУ: Раді рекомендують схвалити доопрацьований закон
Прогноз погоди