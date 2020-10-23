Обмеження на заняття спортом і навчання: Бельгія посилила карантин

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Сьогодні, 23 жовтня, прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що в країні від сьогоднішнього дня до 19 листопада діятимуть нові карантинні обмеження. Таке рішення влада прийняла через погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це повідомляє Politico.

Як повідомляється, за новими правилами професійні види спорту тепер будуть проходити на порожніх майданчиках. Аматорські спортивні змагання заборонені для учасників, старших за 18 років.

Крім того, в університетах 20% студентів будуть допущені до навчання на місці, а інші навчатимуться дистанційно. Половина першокурсників можуть відвідувати заняття особисто.

Будуть закритими парки розваг, але магазини та перукарні залишаться відкритими. Культурні заклади не повинні допускати більше ніж 200 глядачів. З понеділка всі нетермінові операції будуть відкладені на місяць, щоб звільнити місця в лікарнях.

Зазначається, у Бельгії зареєстрували 930 випадків коронавірусу на 100 тисяч населення, що є другим найгіршим показником в Європі після Чехії.

Нагадаємо, Александр де Кроо раніше заявляв про введення комендантської години в Бельгії.

Крім того, 8 жовтня у столиці Бельгії були закриті кафе і бари.Карантин у Брюсселі посилили після зростання захворюваності протягом двох тижнів.