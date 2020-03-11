Без обмежень для транспорту і ж/д повідомлень: в Кабміні розповіли про заходи при карантині

У Кабінеті міністрів України розповіли про заходи обережності при карантині через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра інфраструктури Владислава Криклія у Facebook.

Він зазначив, що Кабмін 11 березня прийняв рішення обмежити масові заходи за участі понад 200 осіб і ввести карантин у навчальних закладах з метою протидії поширенню коронавіруса в Україні.

За словами міністра, на КПВВ на державному кордоні здійснюється температурний скринінг, а також запроваджено облік осіб, які в'їжджають з епідемічно небезпечних територій.

При цьому він додав, що підготовка і відправлення пасажирських поїздів відбувається відповідно до технологічного процесу та згідно з розкладом руху поїздів, а також здійснюється додаткова санітарна обробка поїздів. Крім того, проводиться прибирання і дезінфекція вокзальних приміщень, пасажирських вагонів на шляху прямування та у пунктах обороту, проводиться додаткова дезінфекція в місцях найбільшого користування пасажирами не менш ніж один раз в годину.

При цьому Криклій додав, що "Укрзалізниця" укомплектована засобами індивідуального захисту, а також підготовлені спеціальні приміщення на вокзалах у разі виявлення осіб з симптомами респіраторних захворювань з метою перевірки підозри на коронавірус.

"Аеропорти України працюють у штатному режимі, введено посилений режим поточної дезінфекції. У міжнародних аеропортах виділені приміщення для ізоляторів, проводиться температурний скринінг пасажирів і опитування перед початком прикордонного та митного оформлення міжнародних рейсів", - повідомив міністр.

При цьому він додав, що аеропорт "Бориспіль" закупить оптичні системи оцінки інфрачервоного випромінювання для попереднього контролю стану здоров'я пасажирів, які прилітають з країн, де зареєстровані випадки захворювання коронавірусом.

"Експлуатантам повітряних суден, що здійснюють міжнародні перевезення з / до країн, небезпечних на COVID-19, рекомендовано збільшити кількість дезінфекції повітряних суден у кожному аеропорту на маршруті", - додав він.

Також Криклій повідомив, що Міністерство інфраструктури звернулося до Державної авіаслужби з пропозицією рекомендувати українським авіакомпаніям, які здійснюють або планують здійснювати регулярні й чартерні рейси в / з Італії, розглянути можливість тимчасового призупинення таких рейсів на період дії карантину з метою запобігання занесення і розповсюдження хвороби на території України.

"Пасажирам, рейси яких скасовані або заброньовані в країни, щодо яких є попередження або обмеження щодо поїздок у зв'язку з COVID-19, необхідно звертатися у відділи роботи з клієнтами відповідних авіакомпаній", - додав він.

При цьому міністр зазначив, що обмеження щодо роботи громадського транспорту в містах, автомобільного та залізничного транспорту не встановлюються.

Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів ввів карантин в Україні через поширення коронавірусу у світі. Зокрема, з 12 березня по 3 квітня в усіх областях заборонені масові зібрання понад 200 осіб, будуть закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.