Обмеження свободи слова патріотичних каналів, - зневага влади до українців, - журналіст

Обмеження свободи слова відносно каналів, патріотична позиція яких не викликає сумніву, - зневага влади до усіх українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Юрія Бутусова у Facebook.
"Обмеження свободи слова відносно каналів, патріотична позиція яких не викликає сумніву ("Еспресо", "Прямий" та "5 канал", - ред.), - зневага влади до усіх українців, думка, ніби "війна все спише". Не все і не всім", - написав Бутусов.
На його думку, саме свобода слова є гарантією контролю суспільства над владою.
"Неконтрольована влада - це небезпека, в чому ми багато років переконуємося. Тому негайно поновіть мовлення та не принижуйте Україну своїм шаленим бажанням заткнути будь-яку відмінну позицію", - резюмував він.
Нагадаємо, 4 квітня телеканали "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" відключили із цифрового ефіру Т2. Зараз на їхньому місці триває трансляція національного телемарафону "Єдині новини #UАразом".