RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обмеження свободи слова патріотичних каналів, - зневага влади до українців, - журналіст

Фото: обмеження свободи слова патріотичних каналів, - зневага влади до українців (Віталій Ноач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Обмеження свободи слова відносно каналів, патріотична позиція яких не викликає сумніву, - зневага влади до усіх українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Юрія Бутусова у Facebook.

"Обмеження свободи слова відносно каналів, патріотична позиція яких не викликає сумніву ("Еспресо", "Прямий" та "5 канал", - ред.), - зневага влади до усіх українців, думка, ніби "війна все спише". Не все і не всім", - написав Бутусов.

На його думку, саме свобода слова є гарантією контролю суспільства над владою.

"Неконтрольована влада - це небезпека, в чому ми багато років переконуємося. Тому негайно поновіть мовлення та не принижуйте Україну своїм шаленим бажанням заткнути будь-яку відмінну позицію", - резюмував він.

Нагадаємо, 4 квітня телеканали "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" відключили із цифрового ефіру Т2. Зараз на їхньому місці триває трансляція національного телемарафону "Єдині новини #UАразом".

Читайте РБК-Україна в Google News