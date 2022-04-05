Обмеження свободи слова патріотичних каналів, - зневага влади до українців, - журналіст

Обмеження свободи слова відносно каналів, патріотична позиція яких не викликає сумніву, - зневага влади до усіх українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Юрія Бутусова у Facebook .

"Обмеження свободи слова відносно каналів, патріотична позиція яких не викликає сумніву ("Еспресо", "Прямий" та "5 канал", - ред.), - зневага влади до усіх українців, думка, ніби "війна все спише". Не все і не всім", - написав Бутусов.

На його думку, саме свобода слова є гарантією контролю суспільства над владою.

"Неконтрольована влада - це небезпека, в чому ми багато років переконуємося. Тому негайно поновіть мовлення та не принижуйте Україну своїм шаленим бажанням заткнути будь-яку відмінну позицію", - резюмував він.