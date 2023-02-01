Объявлено подозрение чиновнику Минобороны, причастному к скандалу с закупками продуктов

Как отметили работники ГБР, подозрение в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины) объявили недавно уволенному заместителю министра обороны Украины, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.

"Он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных сил Украины низкого качества на общую сумму свыше 1 млрд гривен. Все договоры заключались по полной подписке", - говорится в сообщении.

Следователи подчеркивают, что должностное лицо не только знало о фактах поставки некачественной продукции, но и оказывало давление на подчиненных для принятия некачественной продукции на военные склады и организацию повторных лабораторных испытаний бронепластин, не выдержавших первичных испытаний. При этом, по информации следствия, он игнорировал обращение командования сил логистики ВСУ по поводу необходимости обеспечения надлежащего приемочного контроля качества продукции.

Санкция статьи, по которой объявлено подозрение фигуранту дела, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Кроме того, ГБР отметило, что в рамках уголовного производства ими проводятся 17 обысков по разным адресам: уже изъяты большие суммы наличных денег и многое другое, что может служить доказательствами по делу. Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных к сделкам лиц.