RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З оглядкою на Україну. Канада розробляє перспективну систему ППО за 1 млрд доларів

Армія Канади (Фото: media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Канадські військові розробляють нову наземну систему ППО вартістю 1 мільярд доларів. Військові аналітики й генерали у відставці вказали на російське вторгнення в Україну як на свідчення необхідності наявності такого обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ottawa Citizen.

Канадські військові почали процес закупівлі нової високотехнологічної системи вартістю до 1 мільярда доларів, яка буде здатна збивати ворожі літаки, ракети й безпілотники. Як повідомили представники галузі, контракт має бути виконаний до 2026 року.

На вимогу військових перспективна система повинна вміти націлюватися на крилаті ракети, вертольоти та літаки. Нова система не зможе протистояти більшій зброї, такій як міжконтинентальні балістичні ракети. Канадським військовим доведеться вирішити, чи хочуть вони встановити систему ППО на легких броньованих машинах або ж на вантажівках.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада