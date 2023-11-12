Обзор дизельного кроссовера DS4: главные особенности авто

Французы, как обычно, сделали все по-своему. Своим премиум-брендом они накрыли не только седаны и внушительные кроссоверы-внедорожники, но и скромные В- и С-классы. И вышло очень нескромно. По крайней мере, в этот раз.

Встретить сегодня среди компактных машин модель с выразительной внешностью, с "собственным лицом" - большая удача. Поэтому можно считать, что с хэтчбеком-кроссовером DS4 нам повезло: снаружи он необычен. И тем сильнее хотелось быстрее сесть за руль, чтобы проверить, будет ли он столь же интересным на ходу.

Интерьер DS4

Но сразу стартануть не получилось, потому что в салоне этой машины каждого новичка ожидает легкий шок: все увиденное там нужно осмыслить. Это отнимает немного времени, но нужно выйти из состояния созерцания и перейти в состояние восприятия реальности: где кнопка запуска двигателя, ручник, селектор АКП? Как опустить стекло, направить воздух на стекло, куда положить телефон?

Оригинальных решений в интерьере множество, но при этом все они основываются не только на капризах дизайнеров, но и на законах эргономики. После знакомства оказывается, что все понятно, удобно и доступно. И еще – добротно; качество материалов на удивление высокое.

Особенно понравился проекционный экран на лобовое стекло, кроме данных трип-компьютера на него выводится даже фрагмент карты штатной навигации с отметками ландшафта вокруг. Впечатления от больших экранов тоже на высоте, они "быстрые", картинка четкая и сочная.

Давно не приходилось видеть таких качественных картинок с наружных камер, как на DS4. Изображение хорошее как днем, на ярком солнце, так и ночью, и динамический диапазон камер достаточно велик для того, чтобы "держать картинку" даже против света.

Произвел впечатление багажник, но по-своему: он неожиданно мал, хотя и имеет выгодную, чисто кубическую форму. Что ж, видимо, конструкторы решили, что холодильники владелец премиум-хэтчбека возить не будет, а для чемоданов во время поездки в отпуск и 430 литров объема хватит.

Как едет кросс-хэтч DS4

Едет DS4 второго поколения очень интересно, действительно движение – это его вторая поразительная особенность после экстерьера. Речь идет, прежде всего, о плавности хода, другой столь мягкой машины среди новинок последних пяти-семи лет вспомнить трудно.

Даже в режиме настроек подвески "Спорт" этот "ДэЭс" легко проглатывает выбоины и "лежачих полицейских", а в положении "Комфорт" дороги просто не слышно. В том числе, кстати, и за счет эффективной шумоизоляции, что вообще редкость среди современных авто. Притом – о чудо! – по конструкции ходовая самая обычная: передний McPherson и задняя полунезависимая балка. Вот что значит старая инженерная школа в сочетании с четко поставленной задачей.

При энергичном маневрировании, конечно, мягкая машина кренится, но даже намеков на потерю контроля нет. На фоне наших драйверских навыков, воспитанных на плотно сбитых подвесках VAG-овских моделей, появление кренов кажется странным явлением. Но потом приходит понимание: а кто сказал, собственно, что дорогой семейный автомобиль должен гонять и управляться как родстер для воскресных прогулок?

Для теста нам досталась машина в комплектации с турбодизелем 1.5 BlueHDi (130 л.с.) и 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом от японского производителя трансмиссий Aisin. Это силовой агрегат среднего уровня (всего в линейке 5 вариантов), так что машина с ним не очень быстрая – показателем динамики 11,5 с до 100 км/ч сегодня мало кого удивишь.

Если коротко

DS заявлен как премиальный бренд, и потому не удивительно, что эта модель стоит дороже многих и многих одноклассников. Но в этот раз доплата не за смелый стайлинг и не за абстрактную эксклюзивность. DS4 имеет то, чего нет у других в С-классе (да и чаще всего в высших классах тоже) – плавный, комфортный в любых условиях ход.

Ну и масса электронных ”мелочей”, приятных и полезных, тоже на месте. Если бы украинский рынок формировался из новых машин, было бы интересно понаблюдать, что победит – премиальные бренды с именем (немецкие) или новый (французский) бренд с реальным премиумом внутри. Цена DS4 в Украине начинается 1 381 506 грн. по состоянию на начало ноября 2023 г.



