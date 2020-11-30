Оголошено переможців премії HR-бренд Україна 2020

5 листопада 2020 року підвела підсумки десята щорічна Премія HR-бренд Україна. Хто став переможцем у Премії 2020 стало відомо на церемонії нагородження, що пройшла онлайн форматі.

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"Премія HR-бренд Україна" вручається з 2011 року і покликана визначити кращі HR-проекти компаній в галузі управління персоналом. Номінанти Премії HR-бренд отримують визнання і популярність, а учасники події - можливість обміну досвідом і знайомства з кращими HR-практиками. Організатор Премії – компанія grc.ua

Цього року на здобуття Премії було подано 40 проектів від 33 компаній.

Номінанти Премії HR-бренд 2020: 1+1 media, ArcelorMittal, Bayadera Group, CRH, Credit Agricole Ukraine, DataArt, Domino's Pizza, Eldorado, EPAM, Genesis, JTI, Kernel, INTEGRITES, Intellias, Parimatch Tech, razom communications, SoftServe, StarLightMedia, TEDIS Ukraine, VARUS, Агропросперіс, Агротек, Альфа-Банк, Золотий Вік, Лантманнен Акса, Маріупольська міська рада, Національний банк України, Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, ПУМБ, Сільпо, УКРСИББАНК, Укргазвидобування, Укренерго.

Переможців Премії визначає незалежне журі, що складається з визнаних експертів і професіоналів галузі. Оцінка кейсів, які претендують на отримання Премії відбувається за такими критеріями: актуальність задуму, сучасність методів реалізації, результативність та ефективність проєкту.

Цьогоріч до складу журі увійшли:

Анна Власова , співзасновниця і директорка школи HRM, Голова журі «Премії HR-бренд Україна 2020»

, співзасновниця і директорка школи HRM, Голова журі «Премії HR-бренд Україна 2020» Олена Коваленко , HR-директорка Cингента Україна

, HR-директорка Cингента Україна Олександр Кучеренко, директор зі сталого розвитку ДТЕК

директор зі сталого розвитку ДТЕК Наталія Дороніна , HR-директорка lifecell

, HR-директорка lifecell Анастасія Шевченко , генеральна менеджерка Lugera Ukraine (Adecco Ukraine)

, генеральна менеджерка Lugera Ukraine (Adecco Ukraine) Олександр Мельников , керівник напрямку Executive Search в компанії grc.ua IRC Global Executive Search Partners

, керівник напрямку Executive Search в компанії grc.ua IRC Global Executive Search Partners Ірина Примак , СEO "Do Marketing!", Universum certified employer branding professional

, СEO "Do Marketing!", Universum certified employer branding professional Наталія Пинтя , директорка департаменту персоналу Coca-Cola HBC Ukraine Armenia Moldova

, директорка департаменту персоналу Coca-Cola HBC Ukraine Armenia Moldova Уляна Мороховська , керівниця українського офісу міжнародної executive search & leadership advisory компанії EMA Partners International

, керівниця українського офісу міжнародної executive search & leadership advisory компанії EMA Partners International Наталія Горбенко, Global Head of Talent Management & Development та Global HR Business Partner Luxoft

ПЕРЕМОЖЦІ ПРЕМІЇ HR-БРЕНД Україна 2020

ОСНОВНІ НОМІНАЦІЇ*

*ТОП-3 проєкти, компанії-переможці зазначено у алфавітному порядку

РЕГІОН

АрселорМіттал Кривий Ріг — Від інновацій до нових комунікацій — трансформація HR-процесів в умовах кризи

КЕРНЕЛ — СтопКоронавірусРазом

Маріупольська міська рада — Престиж "синіх комірців" — основа якісного сервісу у сучасних містах України

СТОЛИЦЯ

1+1 media — #забутипровік

Lantmannen — Еволюція культури Lantmannen

StarLightMedia — Women’s Empowerment Principles в дії

УКРАЇНА

ЕРАМ — Розвиток молодих ІТ-талантів на базі pro bono проєктів

КЕРНЕЛ — Employee Data Center

VARUS — Корпоративний бот VARUS people

СВІТ

Domino`s Pizza — World’s Fastest Pizza Maker — FPM

Parimatch Tech — Трансформація, що змінила все: HR екосистема Parimatch Tech

SoftServe — Knock Out COVID-19

ТЕМАТИЧНІ НОМІНАЦІЇ:

АНТИКРИЗОВИЙ HR: razom communications — Б Л И Ж Ч Е. Навчайся. Спілкуйся. Тренуйся. Знай.

HR в IT: ЕРАМ — Розвиток молодих ІТ-талантів на базі pro bono проєктів

DIGITAL HR: Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат — Ferrexpo Digital Training

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЄКТ РОКУ: СІЛЬПО — #Героїмогодня #НАДзвичайні діячі України

ДЕРЖАВА ЯК РОБОТОДАВЕЦЬ: Національний Банк України — Обирати свій простір. Гнучкі підходи до remote work в центробанку

WELLBEING ПРОЄКТ РОКУ: DataArt — Wellbeing Weeks

Кращий проєкт з навчання та розвитку працівників: Укргазвидобування — Школа буріння

HR-маркетинг в дії: ПУМБ — eNPS: покращуємо досвід співробітників разом!

Краща програма з розвитку лідерів: Креді Агріколь Банк — "АГРО ШКОЛА" — центр агроінтелекту

Трансформація корпоративної культури: Альфа-Банк — Кейс на мільйон. Трансформація корпоративної культури об’єднаного банку

Кращий проєкт по роботі з брендом роботодавця: UKRSIBBANK — UKRSIBBANK – КРАЩЕ МІСЦЕ ДЛЯ РОБОТИ

Кращий проєкт по залученню талановитої молоді: Genesis — Genesis Marketing Week

Мотивація та залученість торгових команд: TEDIS Ukraine — Система безперервного покращення мотивації торгових команд TEDIS Ukraine

СПЕЦІАЛЬНІ НАГОРОДИ:

ВИБІР ЖУРІ: CІЛЬПО — #Героїмогодня #НАДзвичайні діячі України

ВИБІР НОМІНАНТІВ: DataArt — Wellbeing Weeks

ВИБІР GRC: Eldorado — ПОМОЖИ ТОБІ БОТ

ТЕМАТИЧНІ НОМІНАЦІЇ ВІД ПАРТНЕРІВ ПРЕМІЇ:

Номінація DIVERSITY&INCLUSION від Експертного партнера Премії Сингента Україна : 1+1 media — #забутипровік

Номінація ЕНЕРГІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ від Партнера Премії Academy DTEK: Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат — Ferrexpo Digital Training

Партнери: Сингента Україна — Експертний партнер, PWC — Незалежний експерт з підрахунку голосів, Академія ДТЕК — Партнер Премії, ARENA CS — Еvent-партнер, PepsiCo — Партнер Премії, ORIFLAME — Партнер краси

Інформаційні партнери: EBA, АСС, LIGA.net, RAU.UA, РБК-Україна, comments.ua, AgroPortal.ua

З питань участі у Премії HR-бренд Україна 2021 як номінанта чи партнера, звертайтеся за телефоном 38 (044) 230 87 39 або на імейл l.onypko@grc.ua

Про Премію HR-бренд Україна: Інформаційна довідка

Премія HR-бренд - це унікальний конкурс HR-кейсів, який покликаний виявити актуальні тенденції та нові, ефективні ідеї, що з'являються в цій сфері; дати можливість детально вивчити інструменти, які компанії-лідери використовували протягом останнього року.

Була заснована в 2011 році hh.ua grc. Премія присуджується в 4 номінаціях: "Столиця", "Регіон", "Україна" і "Світ", і за всі конкурсні роки на участь у Премії HR-бренд було подано більше 330 проектів. За час свого існування Премія HR-бренд стала фактично екосистемою, яка об’єднує відомих HR- та бізнес-експертів, лідерів думок, HR-директорів провідних компаній, партнерів задля розвитку ринку праці, формування культури HR-брендингу в Україні та розуміння тенденцій майбутнього.

Претендентом на отримання Премія HR-бренд може стати без винятку будь-яка компанія: прийом заявок від претендентів базується на принципі самовисування. Переможців визначає суддівська колегія, яка формується з визнаних експертів у галузях HR, кадрового консалтингу, бізнесу та побудови брендів. Журі конкурсу складається з 10 осіб, і його склад змінюється щорічно.