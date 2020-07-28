ОГХК заявляє про спроби колишніх керівників дестабілізувати роботу підприємства

Звинувачення з боку екс-керівництва ОГХК про розірвання контракту з американською компанією Chemours (входить до холдингу Dupont) є абсурдними та не містять жодного правдивого факту. Державне підприємство продовжує співпрацю з міжнародним контрагентом за ціною вищою на 24,65% та діє винятково у межах контракту.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"Chemours - це перевірений глобальний гравець та світовий лідер у сфері титанових технологій. ОГХК за будь-яких умов виконуватиме зобов’язання перед надійним міжнародними контрагентами", - повідомляє т.в.о. голови правління АТ "ОГХК" Пітер Девіс.

За його словами, колишнє керівництво веде нечесну гру, намагаючись нагадати про себе та повернути повноваження.

"Якщо раніше з боку попередніх керівників ОГХК поширювалась перекручена інформація, то тепер вони перейшли до розповсюдження відвертих фейків", - додають в прес-службі.

Нагадаємо, що екс-керівництво раніше повідомляло про укладання нової угоди ОГХК з Chemours за заниженою ціною. Станом на сьогодні державне українське підприємство співпрацює з міжнародним холдингом за ціною на 24,65% вищою, у порівнянні з попереднім періодом.

Варто також зазначити, що інформація щодо діяльності ОГХК тимчасово публікуватиметься на офіційному сайті Фонду державного майна України, оскільки доступ до сайту компанії та офіційної Facebook сторінки ОГХК заблоковано колишнім менеджментом.