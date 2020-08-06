В ОГХК назвали інформацію про продаж продукції "Кримському Титану" недостовірною

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" спростуває недостовірні відомості про те, що концентрат ільменіту виробництва Іршанського ГЗК, що входить в структуру ОГХК, йде на продаж "Кримському Титану", розташованого на тимчасово окупованій РФ півострові.

Про це повідомляє прес-служба ОГХК.

За словами т.в.о. голови правління ОГХК Пітера Девіса, інформацію про співпрацю з "Кримським Титаном" є "проплаченою інформаційною кампанією, спрямованою на дестабілізацію роботи ОГХК".

"Як я вже повідомляв раніше, концентрат ільменіту з Іршанського ГЗК, про який йде мова в фейкових новинах, був реалізований німецькому контрагенту. Контрагент виконав всі зобов'язання перед ОГХК в повному обсязі. Реалізація даної продукції принесла на 10 млн грн більше в порівнянні з договорами, підписаними попереднім керівництвом. Причому в порівнянні з раніше укладеним старим менеджментом контрактами, відстрочки оплати скорочені з 120 до 15 днів. Поширення фейків про те, що ОГХК веде господарську діяльність з "Кримським Титаном" або будь-якими іншими компаніями, розташованими на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, є частиною проплаченою інформаційної кампанії, мета якої - дестабілізувати ОГХК і перешкодити процесу підготовки підприємства до приватизації", - заявив Девіс.

Нагадаємо, ОГХК, до складу якої входять Іршанський ГЗК і Вільногірський ГМК, є одним з найбільших світових виробників титанової сировини.

ОГХК знаходиться в управлінні Фонду держмайна України і входить до переліку об'єктів великої приватизації. Активи держкомпанії за підсумками 2018 року оцінені в 3,4 млрд грн.

Як писало РБК-Україна, раніше в ОГХК заявили про диверсію, яка може зірвати поставки продукції в США.