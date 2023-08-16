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Оформлял "инвалидность" родственникам уклониста. Разоблачен чиновник ГСЧС

Фото: Оформлял "инвалидность" родственникам уклоняющегося. Разоблачен чиновник ГСЧС (gp.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Кировоградской области разоблачена схема побега уклонистов, которую организовали чиновник ГСЧС и один из его сообщников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, подозреваемый организовал схему уклонения военнообязанных мужчин от мобилизации. Особенность ее была в том, что он "помогал" оформить группу инвалидности на членов семьи уклониста", - пишет пресс-служба. 

Отмечается, что цена "услуги" составляла 8 тысяч долларов США. За эти средства чиновник обещал повлиять на решение вопроса. Также он убеждал заказчиков в том, что есть "свои" врачи, которые помогут в оформлении нужной группы инвалидности близким родственникам, которая и станет основанием для избежания мобилизационного процесса.

"К противоправной деятельности подозреваемый привлек брата, через которого передавались средства. Обоих мужчин задержали после передачи уклонистом первой части неправомерной выгоды - 5 тысяч долларов США", - добавляет Офис генерального прокурора.

 

Фото: Оформлял "инвалидность" родственникам уклоняющегося. Разоблачен чиновник ГСЧС (t.me/pgo_gov_ru)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сотрудники Службы безопасности Украины в это время разоблачили "крота", который хотел вступить в подразделение Десантно-штурмовых войск ВСУ, чтобы "сливать" их позиции.

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