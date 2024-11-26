Оформление невостребованных земельных участков продлили до 2028 года: важные детали
Срок оформления невостребованных (нераспределенных) земельных участков, осуществление их распределения между собственниками земельных долей (паев) и их наследниками земель продлили до 2028 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по геодезии, картографии и кадастру.
Закон Украины, продлевающий срок оформления невостребованных (нераспределенных) земельных участков, вступил в силу 8 ноября 2024 года.
Решение направлено на защиту интересов собственников земельных долей (паев) и их наследников, а также учитывает сложности, связанные с вооруженной агрессией против Украины.
Что предполагает закон?
- Продление срока оформления:
Теперь владельцы паев или их наследники до 1 января 2028 могут оформить права собственности.
При этом, в случае невыполнения этого требования, право на участок потеряется, а земля перейдет в коммунальную собственность общины.
- Условия передачи в коммунальную собственность:
Отмечается, что неистребованные паи после решения станут бесхозным имуществом.
Кроме того, в течение 7 лет с момента регистрации коммунальной собственности участки нельзя передавать в частную собственность (кроме собственников или их наследников).
- Другие важные нововведения:
Был также продлен пилотный проект по внесению сведений в Государственный земельный кадастр сертифицированными землеустроителями до 2026 года.
В то же время правительство возобновило обязательное повышение квалификации землеустроителей, геодезистов и оценщиков с 2025 года.
Сообщается, что земли, занятые водными объектами общегосударственного значения, официально теперь определены как государственная собственность.
Вдобавок, были уточнены цели использования средств от потерь сельскохозяйственного производства.
Почему это важно?
В Украине остается свыше 104 000 неистребованных паев.
Решение о продлении срока оформления обеспечит больше времени для урегулирования правовых вопросов этих земель.
Кроме того, такое решение влияет на поддержку общин, которые смогут использовать неистребованные участки для развития.
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