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Оформить больничный можно не выходя из дома: инструкция

Фото: украинцы могут оформить больничный дома (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Украинцы могут оформить больничный дистанционно и впоследствии получить за него законные выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Кабинет министров отмечает, что получить электронный больничный - легко и быстро. Для этого нужно сразу же обратиться к семейному врачу, если вы чувствуете себя плохо.

Во время осмотра врач сформирует в электронной системе здравоохранения медицинское заключение о временной нетрудоспособности.

Чтобы оформить электронный больничный не выходя из дома, следует придерживаться следующего алгоритма:

  • Обратитесь к врачу дистанционно с помощью средств телефонной связи, интернет-телефонии или средств телемедицинской связи.

  • На основании полученной информации врач сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности – электронный документ в электронной системе здравоохранения.

  • Вы получите смс-сообщение с номером медицинского заключения о временной нетрудоспособности от электронной системы здравоохранения.

  • МВТН автоматически попадет в Электронный реестр листков нетрудоспособности, ведущий Пенсионный фонд. На основе данных, содержащих МВТН, формируется электронный листок нетрудоспособности. На основе этого документа начисляются выплаты.

  • После этого нужно ждать смс-сообщения от Пенсионного фонда , в котором будет указан номер больничного. Это означает, что все оформлено удачно.

  • Сообщите заболевшему работодателю, позвонив или переслав номер больничного.

    Работодатель сможет увидеть ваше письмо в кабинете страхователя на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.

Сколько может продолжаться больничное и когда его оплачивают

Заметим, что для закрытия больничного тоже не стоит идти в больницу, больничный автоматически закроется сам. Однако, если у вас возникла необходимость продлить срок больничного, придется снова записаться на консультацию к врачу.

Врач может лично продолжать больничный в зависимости от тяжести заболевания до 15 календарных дней.

Если нетрудоспособность будет продолжаться дольше, врач может продлить листок нетрудоспособности до 30 календарных дней.

Оплата за больничное производится через 7 дней после даты его закрытия.

 

 

Напомним, Минздрав также упростил процесс получения электронного рецепта на лекарства. Теперь первый е-рецепт можно получить без визита к врачу.

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