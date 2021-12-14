Офлайн-корпоратив 2022: найкращі тренди, ідеї та формати

У розпалі підготовка до новорічних свят, корпоративів та планування вихідних. Багато хто зараз шукає готові програми для проведення заходу, але ми хочемо звернути вашу увагу саме на тенденції. Співробітники ARENA CS запевняють, що, дізнавшись і зрозумівши останні тенденції у світі організації івентів, можна створити справді унікальний та нешаблонний офлайн-захід.

Нижче ми розглянемо найцікавіші та найважливіші, на наш погляд, формати та тренди для проведення офлайн-корпоративу.

ТОП-форматів для корпоративу-2022:

Головним видом подій у 2021 році стали гібридні заходи. Саме цей формат найчастіше обирали для проведення різноманітних івентів — форумів, конференцій, презентацій, тимбілдингів. Основна «сіль» заходу полягає у поєднанні учасників в онлайн-середовищі та тих, які прийшли на «живі» майданчики.

У період карантинних обмежень у тренди вийшли вуличні заходи. Новорічні корпоративи під відкритим небом, звичайно, складніше продумувати, тому що потрібно враховувати низькі температури, погодні умови та додаткове обладнання для зон «обігріву». Але це повністю компенсується спортивною програмою на повітрі, міським квестом-головоломкою та іншими активностями.

У контексті COVID-19 також стали популярними камерні заходи. Але цей формат більше підійде невеликим компаніям, тому що для його проведення потрібний невеликий простір. Програму можна вибудувати за концепцією вікторини, квартирника чи концерту, в якому разом із артистами беруть участь самі гості. Це досить цікавий формат, від якого учасники отримають багато задоволення та можливість показати свої таланти.

Для корпоративу-2022 також вибирають змішаний формат заходів. Він передбачає наявність кількох майданчиків одночасно (2 і більше). При грамотній організації події можна міксувати різнопланові активності. Так вдасться внести динаміку у захід та залучити до участі максимальну кількість гостей.

Тепер, коли ви дізнались про популярні формати для корпоративу-2022, давайте розглянемо тренди:

Коли одну велику аудиторію ділять на кілька груп і створюють суперницькі умови гри, це називається імерсивність. Цей тренд став одним із найпотужніших у 2021 році та часто використовується організаторами для максимального залучення учасників. Інтерес підігрівають завдання, що постійно змінюються, нові правила та призи після закінчення самого заходу. Тренд навчання також став популярнішим. Якщо раніше тренінги, підвищення кваліфікації, майстер-класи проводили в обов'язковому порядку, виділяючи на це окремий день та локацію, то нині навіть на корпоративах елементи навчання мають помітний попит. Це додає освітнього ефекту, а інформація в невимушеній обстановці і часто в жартівливому форматі подачі сприймається значно краще. Безпека. Цей тренд став невід'ємною частиною будь-якого заходу. Як би не посилювали або послаблювали карантинні заходи, організатори все одно повинні шукати приміщення із запасом площі, максимально застосовувати цифрові інструменти для мінімізації контактів гостей між собою та додатково приділяти увагу засобам індивідуального захисту. Екологія. Важливий тренд, який стає дедалі популярнішим, і ми цьому тільки раді. Екологічні прийоми можна інтегрувати у різний спосіб: зробити невеликі акценти в оформленні, екологічні подарунки або кейтеринг. А можна вибудувати весь задум заходу навколо «зеленої» ідеї. Це дасть змогу компанії позиціонувати себе як соціально відповідальну та зміцнити ці цінності в колективі.

В ARENA CS впевнені: який би тренд заходу ви не обрали, ми зробимо його максимально цікавим! У нас не виникає форс-мажорів, адже ми все продумуємо до найдрібніших деталей, тому маємо план А, В, С, D і так до плану Z.

Ми створюємо саме те, що ви хочете. Враховуємо бюджет і не виходимо за його межі. З нами багато років працюють найкращі компанії України та міжнародні організації.

Ми чекаємо на ваш дзвінок для створення дійсно крутого офлайн-корпоративу, який зробить весь ваш майбутній рік успішним!