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Официально вступят в войну? Беларусь закрепила в военной доктрине оказание помощи союзникам

Пятница 26 апреля 2024 09:35
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Официально вступят в войну? Беларусь закрепила в военной доктрине оказание помощи союзникам Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Беларусь обновила военную доктрину, в которой закрепила возможность оказания помощи союзникам. В том числе, отправки военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военную доктрину Беларуси.

"Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности", - говорится в документе.

В доктрине говорится, что Беларусь рассматривает любые действия с применением военной силы, направленные против участников Союзного государства, как посягательство в целом и "будет принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в ее распоряжении".

Помимо этого в документе говорится, что Беларусь будет готова предоставить любую помощь, включая военную, стране - члену ОДКБ в случае агрессии против нее.

В военной доктрине также упоминается Украина. В частности, Беларусь считает, что "коллективный Запад" спровоцировал "военный конфликт" в Украине и создал на ближайшую перспективу очаг напряженности у границ Беларуси.

"Дальнейшая его поддержка, воспрепятствование мирному урегулированию создают предпосылки для его эскалации и поэтапного расширения числа участников за счет Польши и других стран НАТО. Данные тенденции повышают вероятность вовлечения Республики Беларусь в международный вооруженный конфликт", - говорится в документе.

Роль Беларуси в войне России против Украины

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Беларусь играет роль союзника агрессора.

С территории Беларуси российские войска нанесли удар по Украине, захватив часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Впоследствии эти территории были отвоеваны украинскими войсками.

Беларусь также предоставила России плацдарм для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

Не так давно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что его Минск готовится к войне несмотря на то, что "не хочет воевать".

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