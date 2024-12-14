Официально: УАФ назвала лучшего в сборной

Итоги опроса были объявлены во Львове во время встречи болельщиков и журналистов с игроками сборной Украины и главным тренером Сергеем Ребровым. Были названы победители в четырех номинациях.

Игроком года в национальной команде стал защитник английского "Борнмута" Илья Забарный. По результатам голосования он опередил еще двух легионеров команды - вратаря Антатолия Трубина из португальской "Бенфики" и вингера Михаила Мудрика из лондонского "Челси". В 2024 году 22-летний Забарный провел за "сине-желтых" 13 матчей.

Фото: Иван Калюжный (УАФ)

Лучшим дебютантом национальной команды стал полузащитник "Александрии" Иван Калюжный. Другими номинантами были столичный динамовец Владимир Бражко и Александр Назаранко из житомирского "Полесья".

Фото: Владимир Бражко (УАФ)

Бражко в свою очередь победил в номинации "Прогресс года". Претендентами здесь были также Георгий Судаков из донецкого "Шахтера" и представитель "Полесья" Алексей Гуцуляк.

Фото: Матч Албания - Украина (УАФ)

Лучшим матчем сборной в 2024-м назвали заключительный поединок Лиги наций против Албании (2:1). Его ценность признали выше, чем двух других побед с таким же счетом: над Исландией, открывшей Украине путь на Евро-2024 и Словакией - в финале турнира.

Фото: Илья Забарный в "Борнмуте"

Кто такой Илья Забарный

Уроженец Киева, воспитанник столичного "Динамо". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне-2020/21.

Провел два с половиной сезона в первой команде украинского гранда. Всего сыграл 84 матча (1 гол) за "Динамо" и завоевал титул УПЛ-2020/21, Кубок и Суперкубок Украины.

Зимой 2023 года перебрался в "Борнмут" за 22,7 млн евро. С тех пор провел за английский клуб 62 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. В сезоне-2023/24 был признан лучшим футболистом "Борнмута" и номинирован в команду года в АПЛ.

В октябре 2020-го сыграл первый матч в составе сборной Украины. С тех пор провел 45 поединков в рядах "сине-желтых", в которых забил 1 мяч.