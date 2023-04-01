RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Официально. СБУ подтвердила вручение подозрения митрополиту Павлу

Фото: СБУ подтвердила вручение подозрения митрополиту Павлу (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

СБУ подтвердила вручение подозрения бывшему наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу. Его обвиняют в разжигании религиозной розни, оправдывании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Обновлено. Как сообщает "Суспильне", митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу избирают меру пресечения в Шевченковском районном суде города Киева.

СМИ пишут, что прокуроры просят суд избрать Павлу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

____

Как установили правоохранители, Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев.

Также он унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать вражеские настроения к ним. Кроме того, митрополит Павел делал заявления, оправдывающие или отрицавшие действия России.

Фото: СБУ подтвердила вручение подозрения митрополиту Павлу и показала кадры из обысков в его доме (ssu.gov.ua)

"Это подтвердила и инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза", - заявили в СБУ.

В свою очередь вручение подозрения прокомментировал глава СБУ Василий Малюк.

"Закон и ответственность за его нарушение одинаковы для всех, а ряса не всегда является залогом чистых намерений. Сегодня враг пытается использовать церковную среду для продвижения своей пропаганды и раскола украинского общества. Но мы не дадим ему никакого шанса!" - отметил Малюк.

Так, на основании собранных доказательств митрополиту Павлу сообщено о подозрении по следующим статьям:

  • ч. 1 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений),
  • ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
  • По местам проживания и временного пребывания фигуранта проводятся следственные действия.

Напомним, что сегодня утром РБК-Украина стало известно, что митрополит УПЦ МП Павел получил подозрение от СБУ. После чего стало известно, что правоохранители направились в его дом на обыски.

Сам же представитель Московского патриархата заявил, что ему якобы дали домашний арест, а в УПЦ МП утверждают, что его сегодня должны быть допросить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевСлужба безопасности Украины