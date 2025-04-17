Россия и "Талибан"

Напомним, в августе 2021 года талибы захватили власть в Афганистане, после чего президент США Джо Байден объявил о завершении вывода американских войск из этой страны. Ни одно государство до сих пор не признало правительство талибов легитимным.

В России "Талибан" был признан террористической организацией в 2003 году. До этого талибов признал террористами Совет безопасности ООН.

В конце 2024 года российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству РФ исключать "Талибан" и ХТШ из списка террористических организаций России.

В то же время российские военкоры сообщили, что указ будет способствовать сближению РФ с "Талибаном". Параллельно один блогер заявил, что "Талибан" продемонстрировал свои намерения принести мир в Афганистан, что откроет новые торговые пути для России.

Стоит напомнить, что ранее из списка террористических организаций "Талибан" исключил Казахстан и Кыргызстан.

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