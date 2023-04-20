RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Официально. В ЕС назвали имя нового посла в Украине

Фото: В ЕС назвали имя нового посла в Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о назначении 40 глав делегаций и одного поверенного в делах Евросоюза. Среди прочего, также назначен посол ЕС в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского союза.

"Официально 40 глав делегаций будут назначены после получения официального одобрения от соответствующих принимающих стран", - говорится в сообщении.

Так, послом ЕС в Украине назначена Катарина Матернова.

В ЕС отметили, что в настоящее время она является заместителем генерального директора в Генеральном директорате по вопросам соседства и переговоров по расширению Еврокомиссии. Ранее она занимала должность старшего советника и менеджера Всемирного банка по вопросам вице-президентства в Европе и Центральной Азии.

Напомним, на зимнем саммите стран Евросоюза могут обсудить перспективу начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в евросообщество.

Кроме того, совет Евросоюза утвердил помощь в размере 1 миллиарда евро на боеприпасы для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзДипломатические отношения