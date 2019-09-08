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Офіційного звернення від РФ про закриття справ проти полонених не надходило, - Денісова

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Денісова прокоментувала запропонували Києву укласти угоду про правове становище громадян

Український омбудсмен Людмила Денісова не отримувала від свого російського колеги Тетяни Москальковой жодного офіційного пропозиції про укладення угоди між Україною і РФ про припинення кримінального переслідування всіх тих, кого обміняли. Про це омбудсмен повідомила у коментарі ВВС.

"Прочитала про це в новинах. Якщо вона звернеться офіційно і буде це пропонувати, то ми будемо це питання розглядати. Потрібно звернення, адже так можна говорити хто про що. Сьогодні немає жодних пропозицій", - сказала Денісова.

За словами омбудсмена, сторони і надалі будуть працювати над тим, щоб відбулися такі звільнення.

Нагадаємо, за даними росЗМІ, Москалькова запропонувала укласти угоду між Москвою і Києвом про правове становище громадян. За словами Москалькової, дана угода дозволить на паритетних засадах припиняти кримінальне переслідування у відношенні громадян обох країн.

Москалькова заявила: "Це призводить до необхідності в перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому, яке в тому числі могло б правовими засобами вирішити питання про закриття щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах".

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