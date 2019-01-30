Офіційна заява Анни Тимошенко

Официальное заявление

соучредителя общественной организации Всеукраинского инновационного движения юристов «ВЕРЮ» Анны Тимошенко

В связи с тем, что в СМИ появилось упоминание моего имени в контексте вероятного привлечения меня к избирательному процессу в качестве технического кандидата на пост Президента Украины, официально заявляю:

я категорически не приемлю подобных технологий в избирательных процессах;

я не приму подобных предложений, независимо от того, кто и на каких условиях может предложить

Общественная организация «ВЕРЮ», которую я возглавляю, отстаивает идею обновления правовой системы Украины, где такие общечеловеческие категории, как честь и мораль, будут иметь ценность. Мы, действительно, верим, что это возможно.

Мы также верим в правду и наше будущее, поэтому продолжим работу по информированию общества относительно результатов нашей экспертной оценки кандидатов на пост Президента Украины.