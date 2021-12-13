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Кабмін звільнив Гогілашвілі, - джерело

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 10:38
Кабмін звільнив Гогілашвілі, - джерело Фото: заступник голови МВС Олександра Гогілашвілі (mvs.gov.ua)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Кабінет міністрів звільнив заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі. Вчора з такою вимогою виступив президент Володимир Зеленський.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.

Співрозмовник видання повідомив, що уряд прийняв рішення звільнити Гогілашвілі.

Скандал в зоні ООС

Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі потрапив у скандал у зоні ООС. У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як нібито Гогілашвілі на одному з блокпостів в зоні проведення операції Об'єднаних сил свариться з правоохоронцями, які попросили його надати документи для перевірки.

Реакція президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал навколо Олександра Гогілашвілі та вимагав його звільнення.

"Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником", - заявив президент.

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