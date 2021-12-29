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Офіційно. Гарбарук більше не заступник глави Міносвіти: розпорядження

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Київ, Середа 29 грудня 2021 09:38
Офіційно. Гарбарук більше не заступник глави Міносвіти: розпорядження Фото: колишній заступник глави Міністерства освіти й науки Ігор Гарбарук (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів звільнив заступника міністра освіти та науки Ігоря Гарбарука. Відповідний документ опубліковано на урядовому порталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження.

"Звільнити Гарбарука Ігоря Миколайовича з посади заступника міністра освіти та науки України за власним бажанням", - йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, вчора нардеп від "Слуги народу" Юлія Гришина повідомила, що Кабмін звільнив Ігоря Гарбарука з посади заступника глави Міносвіти.

"Щойно заступника міністра освіти Ігора Гарбарука було звільнено Кабміном за його заявою", - написала вона.

Додамо, звільнення сталося після нещодавнього візиту вже колишнього заступника міністра освіти й науки України Ігоря Гарбарука до мера міста Андрія Садового.

Зокрема, після чого у соцмережах з'явилися знімки, зроблені під час візиту, де на них поруч із чиновниками була жінка, помічниця заступника глави Міносвіти, у сукні з відвертим декольте.

Згодом стало відомо, що нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун. Вона сама виклала фото у своєму Instagram-акаунті, але після хвилі критики, щодо її вбрання, вона закрила свою сторінку.

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