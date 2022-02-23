Офіційно. ЄС ввів санкції проти Росії за визнання "ЛДНР"

Так, до списку санкцій потрапили всі 351 депутата Державної Думи Росії, які 15 лютого проголосували за заклик до президента РФ визнати "ЛДНР".

Також цільові обмежувальні заходи введені щодо ще 27 високопоставлених фізичних та юридичних осіб, які відіграли роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. У їх числі:

члени уряду, які були залучені до прийняття незаконних рішень;

банки і бізнесмени / олігархи, що підтримують фінансово або матеріально Російські операції на територіях Донецька і Луганська або отримують від них вигоду;

старші військові офіцери, які відігравали роль у вторгненні та дестабілізуючих діях;

особи, відповідальні за ведення дезінформаційної війни проти України.

Обмежувальні заходи включають заморожування активів і заборона на надання коштів фізичним та юридичним особам, які потрапили до списку санкцій. Також їм заборонено в'їзд до ЄС або транзит через територію блоку.

Крім того, вводиться заборона на імпорт товарів з територій "ЛНР" і "ДНР", обмеження на торгівлю та інвестиції, пов'язані з певними секторами економіки, заборона на надання туристичних послуг, а також заборона на експорт певних товарів і технологій.

Водночас ЄС запровадив секторальну заборону на фінансування Росії, її уряду і Центрального банку. Зокрема, вводиться обмеження доступу держави та уряду до ринків капіталу і фінансових послуг ЄС.