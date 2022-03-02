Офіційно. ЄС відключає сім російських банків від SWIFT

Європейський союз офіційно відключає сім російських банків міжнародної системи платежів SWIFT. Їм дали 10 днів на згортання SWIFT-операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що протягом 10 днів свої операції мають згорнути банк ВТБ (другий за величиною в Росії), банк "Відкриття", "Новікомбанк", "Промзв'язокбанк", "Банк Росія", "Совкомбанк" та ВЕБ.

Банки із цього списку обрані на основі зв'язків із російською державою. Державні банки давно під санкціями. "Сбербанк" та "Газпромбанк" не були включені до списку, оскільки вони є основними каналами розрахунків за російські нафту та газ.