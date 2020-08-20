Офіційне безробіття перевищило рівень минулого року на 77%

Станом на 20 серпня 2020 року статус безробітного мають майже 488 тисяч українців. Це на 77% більше ніж на цю ж дату минулого року - 276 тисяч.

Про це повідомляє прес-служба Державного центру зайнятості.

За даними прес-служби, у серпні допомогу по безробіттю отримували 411 тисяч громадян.

З початку дії карантину (з 12 березня по 20 серпня) статус безробітного отримали 431,8 тисяч осіб, що на 67% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У прес-службі нагадали, що після введення у березні владою України карантинних обмежень для громадян, була схвалена програма компенсацій по частковому безробіттю.

Виплати встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної сітки або окладу, але не більше розміру мінімальної заробітної плати (4723 грн) на місяць.

Станом на 20 серпня до центрів зайнятості вже подано понад 220,5 тисяч пакетів документів (з них - 192,6 тисяч - від фізичних осіб-підприємців), прийнято 202 тисяч позитивних рішень для надання бюджетних компенсацій 365,6 тисяч працівників (з них майже 179 тисяч - ФОПи).

Нагадаємо, за даними Держстату, I кварталі 2020 року кількість безробітних у віці 15-70 років становила 1,5 млн осіб.

Відзначимо, Національний банк погіршив прогноз безробіття в Україні у 2020 році за методологією Міжнародної організації праці до 10%.