Офіси сина Алієва, замок Бабіша і таємні активи оточення Путіна: що показав витік Pandora papers

Король Йорданії Абдалла II

Згідно з документами, монарх купив три особняки на березі моря в Малібу на загальну суму 68 млн доларів через офшорні компанії під час "арабської весни".

За два десятиліття правління король придбав 15 будинків і квартир у фешенебельних районах Каліфорнії та Англії.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв

Фото: президент Азербайджану Ільхам Алієв (facebook.com/LiderIlhamAliyev)

Сім'я Алієвих в останні роки продала нерухомість в Британії на суму близько 400 млн фунтів стерлінгів (близько 540 млн доларів). Один з їхніх об'єктів був проданий у володіння корони (Crown Estate), яка зараз з'ясовує, як вона змогла заплатити 67 млн фунтів стерлінгів (близько 90,5 млн доларів) компанії, яка діяла як прикриття для сім'ї, що управляє Азербайджаном, яку регулярно звинувачують у корупції.

Крім того, президентська сім'я придбала 17 об'єктів нерухомості у Великобританії, включаючи офісну будівлю за 33 млн фунтів (близько 44 млн доларів) для його 11-річного сина Гейдара.

Будівля в найдорожчому лондонському районі Мейфер було куплено компанією Mallnick Holdings, яка належала родині президента Ільхама Алієва з 2009 року. Через місяць право власності переоформили на Гейдара.

Відзначимо, що синові Алієву вже 24 роки.

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш

Прем'єр-міністр Чеської республіки Андрій Бабіш у 2009 році використовував офшорну інвестиційну компанію для придбання замку на півдні Франції вартістю 22 млн доларів.

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс

Заснована президентом Кіпру юридична фірма була звинувачена в приховуванні активів скандального російського мільярдера за підставними власниками компаній. Фірма заперечує будь-які правопорушення, а президент Кіпру каже, що перестав брати активну участь в її справах після того, як став лідером опозиції в 1997 році.

Президент РФ Володимир Путін

Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)

Ім'я російського президента Володимира Путіна не фігурує в досьє. Але в них фігурують численні близькі соратники, включаючи його кращого друга дитинства - покійного Петра Колбіна, якого критики називають "гаманцем" для багатства Путіна, а також жінку, з якою у російського лідера нібито колись були романтичні стосунки.

Колишній прем'єр Британії Тоні Блер

Згідно з документами, Тоні Блер його дружина змогли стати власниками будівлі вартістю 8,8 млн доларів, купивши офшорну компанію нерухомості у сім'ї Міністра промисловості і туризму Бахрейну Заїда бін Рашида аль-Заяні.

Купивши акції компанії, Блер і його дружина Шері змогли уникнути сплати податків на нерухомість на загальну суму 400 тисяч доларів.

Президент Кенії Ухуру Кеніата

Витік даних показав, що Кеньятта і його мати є бенефіціарами секретного фонду в Панамі. Інші члени сім'ї, включаючи трьох братів і сестер, володіють п'ятьма офшорними компаніями з активами на суму понад 30 млн доларів.

Принцеса Марокко Лалла Сальма

Секретні документи викрили марокканську принцесу як власницю підставної компанії, яка купила будинок за 11 млн доларів в престижному Лондоні, недалеко від Кенсінгтонського палацу. Сальма зробила покупку на кошти "марокканської королівської сім'ї", згідно просочилися документами, в яких її рід діяльності вказаний як "принцеса".