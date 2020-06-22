Під Офісом генпрокурора пройшов мітинг проти наркобізнесу в Україні

Біля будівлі Офісу генпрокурора пройшов мітинг проти торгівлі наркотиками в Україні. Активісти просять міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і генпрокурора Ірину Венедиктова звернути увагу на ситуацію.

Про це повідомив адвокат і ініціатор мітингу Дмитро Каленов у сюжеті "24 каналу".

У ході власного розслідування адвокат вийшов на керівника великого ОЗУ. Адвокат стверджує, що це бізнесмен, який проживає за підробленими документами й знаходиться в міжнародному розшуку, Олександр Щипцов.

"Щипцов О. Ю. причетний до розповсюдження психотропних речовин в Україні і країнах СНД, залученню в діяльність злочинного угруповання неповнолітніх підлітків. Оборот його "бізнесу" складає 20 млн доларів в місяць, а в рік досягає чверті мільярда доларів. Олександр Щипцов - громадянин Росії. За нашими даними, там він займався виготовленням наркотичних засобів. З 2013 року він нелегально проживає в Україні і продовжує займатися розповсюдженням наркотиків. Про це знають всі наші правоохоронні структури. Питання: чому Щипцов не арештований, не депортований за те, що він вже у федеральному розшуку в Росії, в Інтерполі?" - сказав під час мітингу адвокат.