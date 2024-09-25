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В Офисе президента не знают, когда Украина получит 50 млрд долларов под российские активы

Фото: Ирина Мудра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Кот, Александр Белоус

Сейчас неясно, как Украина может получить кредит по доходам от замороженных российских активов на 50 млрд долларов. Для выделения денежных средств не хватает политической воли.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра на конференции "Make Russia pay", посвященной конфискации российских активов, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"У нас даже нет сегодня ориентированного таймлайна, хотя нам в июне лидеры "Большой семерки" обещали, что до конца года Украина уже получит часть из этих 50 миллиардов. На сегодняшний день мы не понимаем ни организационно, ни технически, ни юридически, как это будет выглядеть, через какие инструменты нам будут эти 50 миллиардов предоставлены, под какие условия", - сказала она.

По ее словам, 1,4 млрд евро из замороженных российских активов, которые ЕС направит на военные закупки для Украины, остались в Европейском Союзе. Они будут использоваться для украинских нужд, но Украина из этих денег ничего не получила.

Мудра сообщила, что мешает прогрессу по использованию российских активов в пользу Украины.

"Есть обеспокоенность по поводу юридических оснований, экономические предостережения. И, в конце концов, главный фактор, имея опыт общения с ними в течение лет, я убедилась, что на сегодняшний день это величайшее предостережение, которое мешает нам получить эти 50 миллиардов - это политическая воля. Поэтому что если она есть, то юридические конструкции, предохранители от финансово-экономического шока могут быть отработаны. И они уже созданы.

Кредит Украине

В июне лидеры стран G7 договорились предоставить Украине кредит на сумму 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет доходов от замороженных активов России.

В то же время, ЕС решил предоставить Украине кредит на 35 млрд евро, обеспеченный будущей прибылью от замороженных активов российского центробанка, чтобы гарантировать более предполагаемую финансовую поддержку Украины в случае изменений в США.

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Офис президентаG7