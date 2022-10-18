RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Офисе президента призвали готовиться к отключениям э/э и воды по всей Украине

Фото: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко (vin.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны россиян могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко во время телемарафона.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергии, так и водоснабжение или теплоснабжение", - сказал он.

По его словам, сегодня в результате ракетных обстрелов пострадали объекты энергетической инфраструктуры. "Прежде всего, в Житомирской области один из объектов разрушен", - сказал он и добавил, в Житомире сейчас отсутствует электричество и вода.

Тимошенко сообщила, что также пострадали объекты инфраструктуры в Николаеве и Днепре.

"По городу Киеву было попадание в крупный объект энергетической сферы. Разрушено многое на этом объекте. Сейчас на Троещине и в некоторых районах города отсутствует водоснабжение и электроснабжение", - сказал он и добавил, что вскоре воду и свет восстановят.

По его словам, в Украине "в ближайшем будущем будут трудные времена" и возможные веерные отключения электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента