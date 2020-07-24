В Офісі простих рішень пропонують змінити реформу ДАБІ, яку представив президент

Фото: будівництво багатоповерхового будинку в Києві (РБК-Україна)

Реформа містобудування була запущена ще в березні цього року

Внесення змін в реформу Державної архітектурно-будівельної інспекції може тимчасово зупинити її впровадження, через що сфера містобудування і далі перебувати у стані невизначеності.

Про це йдеться в статті РБК-Україна.

Зокрема, ряд змін були ініційовані на круглому столі в Офісі простих рішень і результатів на чолі з Михайлом Саакашвілі за підтримки Конфедерації будівельників Лева Парцхаладзе.

Так, організатори дискусії запропонували створити містобудівний кадастр в якості єдиного джерела містобудівної інформації.

Крім того, було запропоновано ліквідувати системи контролю за об'єктами в категорії СС1 або дозволу проектувати й починати будівництво без отримання технічних умов (ТУ) на водо-, тепло- та електропостачання, які можна буде отримувати до прийняття в експлуатацію закінченого об'єкта.

Варто відзначити, що пропозиції реформи, озвучені на круглому столі, викликали в експертному середовищі, в тому числі й серед присутніх на круглому столі в онлайн-режимі, досить неоднозначну реакцію.

"Спочатку на впровадження реформи відводилося 2-3 місяці, але вже минуло майже шість, і реформа просувається повільніше, ніж було заплановано. Два нових органу, покликані замінити ДАБІ створені, Єдина електронна система містобудування запущена зовсім недавно і поки тільки в експериментальному режимі", - йдеться в статті.

Нагадаємо, презентація свого бачення плану реформування Державної архітектурно-будівельної інспекції та будівельної галузі Офісом Міхеїла Саакашвілі відбулася в середу, 22 липня, в режимі відеоконференції.

Реформа містобудування була запущена ще в березні цього року.

Головною її складовою стала ліквідація ДАБІ як корумпованого органу, замість якого заплановано створення трьох інших структур Центральної сервісної служби Держагентства технічного регулювання та Державної інспекції містобудування.

Раніше повідомлялося, що ліквідацію ДАБІ зараз намагаються зупинити через суд.

Зокрема, забудовник ЖК "Чайка" Олексій Кулагін подав позов в Окружний адмінсуд Києва з вимогою визнати постанову Кабміну про ліквідацію ДАБІ незаконним.

Профільного міністра Олексія Чернишова нардепи і експерти неодноразово звинувачували в саботажі реформи і свідомому гальмуванні ліквідації ДАБІ. Учасники ринку стверджують, що Чернишов може бути пов'язаний з Кулагіним, який стоїть за позовом до суду проти реформи.