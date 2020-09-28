В Офісі простих рішень підтримали ідею СН щодо погашення боргів на енергоринку

Голова Офісу простих рішень Міхеїл Саакашвілі підтримав ідею фракції "Слуга народу" випустити ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, яка сформувалася через ручне управління енергоринком.

Про це Саакашвілі заявив в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, підписаний президентом України Володимиром Зеленським закон №810-IX, який передбачає скорочення зелених тарифів і забезпечення виплат за зелену електроенергію, повинен виконуватися.

"Ну, президент сказав, що треба платити, абсолютно справедливо сказав. Зараз зареєстрували закон. Треба випустити внутрішні облігації позики і через транш бюджету, через щось фінансувати поступово", - сказав Саакашвілі.

При цьому він підкреслив, що така ситуація відбувається через те, що реформа ринку електроенергії не була доведена до кінця і це створило проблеми з фінансовими розрахунками, у тому числі з виробниками "зеленої" електроенергії.

Нагадаємо, депутати фракції "Слуга народу" Юрій Кузбит, Богдан Торохтій та Максим Заремський зареєстрували у Верховній раді законопроект "Про внесення змін у закон "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151). Законопроектом пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярда для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками "зеленої" енергетики.

Після випуску ОВДП гроші будуть передані в якості субсидії НЕК "Укренерго", щоб ця компанія змогла погасити свій борг перед ДП "Гарантований покупець", а та – перед виробниками електроенергії з ВДЕ.

Поправками в закон "Про альтернативні джерела енергії" від липня цього року встановлено, що уряд передбачає в державному бюджеті видатки на фінансову підтримку "Гарантованого покупця" для оплати електроенергії з ВДЕ в розмірі не менше 20% прогнозного вироблення такої електроенергії на відповідний рік.

10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна реалізувала положення меморандуму між Кабінетом Міністрів та іноземними інвесторами у відновлювану енергетику скорочення "зелених" тарифів для сонячних і вітрових станцій, що зменшило фінансові витрати на "зелену" енергетику.